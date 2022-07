I dati hackerati degli studenti dell’Università di Pisa sono finiti online ben organizzati

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dell’attacco hacker università diabbiamo parlato più volte: dall’inizio della vicenda alla richiesta del riscatto milionario, passando per la lettera che il rettore ha scritto aglii cuistati presi in ostaggio. Alla fine BlackCat, il gruppo responsabile dell’attacco ransomware ha pubblicato tutti ia sua disposizione in maniera strutturata e organizzata, come ha verificato Red Hot Cyber. Circa un paio di settimane fa il gruppo aveva pubblicato i primi 700 MB dia sua disposizione sul proprio data leak site, ad oggi sul sito istati resi disponibili interamente e scaricabili in maniera estremamente sempice. LEGGI ANCHE >>> Attacco hacker università digià ...

bedel1945 : L'incubo dei dati personali hackerati, realtà per 1 miliardo di cinesi? Database della polizia contenente le inform… - SamSetteSuperno : Il più grande furto di dati di sempre, forse. Un hacker dice di aver rubato i dati personali di 1 miliardo di citta… -

Giornalettismo

... quindi, c ome rientrare in possesso del proprio profilo una volta, nel caso in cui ci ... probabilmente già in possesso dell'hacker che aveva già sostituito i propri. 7. Cliccare su "Non ...... oppure a cliccare su link per ottenere idi accesso. È probabile che molti tentativi di ...evitare di essere truffati Esistono dei metodi che si possono attuare per evitare di esseree ... Attacco hacker Università di Pisa, online tutti i dati | Giornalettismo Secondo i dati registrati dalla Polizia Postale negli ultimi mesi ... tra cui l’invio di link sospetti tramite gli account di nostri contatti (già hackerati) che invitano a votare in concorsi in Rete ...La startup Notch pagherà una cifra giornaliera ai proprietari degli account hackerati e rubati, in modo da risarcire parzialmente i soldi persi dagli influencer e dai content creator, una proposta ...