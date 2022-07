Ultime Notizie – Governo Gb, Johnson: “Me ne vado a testa alta” (Di mercoledì 13 luglio 2022) ”Me ne vado a testa alta”. Così il primo ministro britannico uscente Boris Johnson, definendo ”molto buoni” i candidati alla leadership dei Tory. Lodando i membri del suo Governo, che “hanno svolto un lavoro straordinario nell’aiutare questo Paese in un momento difficile”, Johnson ha ricordato i successi ottenuti, dalla Brexit al primo vaccino anti-Covid fino al ruolo del ”Regno Unito che ha guidato il mondo nell’aiutare il popolo ucraino”. ”E’ vero che non me ne vado per mia scelta, ma sono orgoglioso del lavoro di squadra in tutti quei progetti e sono anche orgoglioso della mia leadership”, ha affermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) ”Me ne”. Così il primo ministro britannico uscente Boris, definendo ”molto buoni” i candidati alla leadership dei Tory. Lodando i membri del suo, che “hanno svolto un lavoro straordinario nell’aiutare questo Paese in un momento difficile”,ha ricordato i successi ottenuti, dalla Brexit al primo vaccino anti-Covid fino al ruolo del ”Regno Unito che ha guidato il mondo nell’aiutare il popolo ucraino”. ”E’ vero che non me neper mia scelta, ma sono orgoglioso del lavoro di squadra in tutti quei progetti e sono anche orgoglioso della mia leadership”, ha affermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - AMarco1987 : Ucraina ultime notizie. Grano, Kuleba: no ad export senza garanzie sicurezza - Il Sole 24 ORE @sole24ore - CorriereCitta : ‘Mamma ho perso l’aereo’: dimenticano il figlio di 7 anni e partono per le vacanze -