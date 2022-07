Tyc Sport – Silenzio tra Dybala e l’Inter | ultimo contatto un mese fa

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Pauloancora in cerca di una squadra C’è ancora da fare chiarezza sul futuro di Paulo. L’attaccante argentino ha lasciato la Juventus da parametro zero e ancora deve trovare una nuova sistemazione. Tra le squadre maggiormente interessate c’èche però, secondo quanto riportato dal giornalista di Tyc, César Luis Merlo, non si fa sentire da un. “La Roma è tornata in campo per Pauloe ha fatto una nuova offerta: un contratto quadriennale al ritmo di € 6 milioni all’anno. Oggi è l’unica proposta formale sul tavolo della Joya, al di là di diversi sondaggi. Non si parla conda più di un”, si legge sul profilo Twitter del giornalista. Roma volvió a la carga por Pauloe ...

DaniloBatresi : RT @NonsocheD: @fcin1908it Tyc sport é affidabile visti i precedenti? - NonsocheD : @fcin1908it Tyc sport é affidabile visti i precedenti? - FarengaAntonio : @TeoTenny @TyCSports ???? Paulo Dybala, sempre più lontano dall'Inter: quali squadre lo vogliono Il Cordovan aveva… - BisInterista : RT @Dottor_Strowman: Di Marzio che è infastidito da Dybala all'Inter, Alfredo Re del Mercato, Tyc Sport affidabile, rt a Er Faina Una bell… - Dottor_Strowman : Di Marzio che è infastidito da Dybala all'Inter, Alfredo Re del Mercato, Tyc Sport affidabile, rt a Er Faina Una bella onta -

Secondo quanto riportato dal giornalista di '', Cesar Luis Merlo, la società capitolina avrebbe avanzato un'offerta per Dybala da 6 milioni a stagione per quattro anni, quindi un totale di ...La Roma torna a fare sul serio per Paulo Dybala . Come riportato da un giornalista di, i giallorossi hanno presentato una nuova offerta per il 10 argentino: quadriennale a 6 milioni netti a stagione . Ad oggi quella del club giallorosso è l' unica offerta concreta sul tavolo ...