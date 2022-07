Sonia Bruganelli commenta gli ultimi gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi | “Due pesi e due misure | che schifo!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle ultime ore sta tenendo banco la recente separazione tra, dopo ben 17 anni di matrimonio e tre figli, e a entrambi sono già stati attribuiti flirt e nuove frequentazioni. Infatti sesembrerebbe fare coppia fissa con Noemi Bocchi, allaè stato accostato prima il nome di Luca Marinelli e poi quello di Antonino Spinalbese. Are i recentici ha pensato, che nelle sue Instagram Stories ha puntualizzato come siano stati utilizzati duee duenei confronti dei due ex coniugi: Ma non è tutto. Perchè nelle ultime ore anche Alex Nuccetelli, padre di Asia ed ex compagno di Antonella Mosetti, ha detto la ...