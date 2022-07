“Per forza doveva andare così” Ilary Blasi | dura Selvaggia Lucarelli dopo la separazione da Totti

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Praticamente chiunque sta mettendo bocca sulla discussa fine dell’iconica relazione amorosa che per vent’anni ha legatoa Francescodeterminando la nascita di ben tre amati figli, Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016). Pureci ha tenuto a precisare una cosa lanciando una frecciatina alla conduttrice. La riconfermata giurata di Ballando con le stelle non ha mai paura di esporsi e questo è un fatto appurato. Pur con tutta la simpatia per Francesco, la stella della televisione e della loro famiglia,in qualità di giornalista ha trovato fuori luogo e di cattivo gusto il comportamento adottato daall’inizio della ...