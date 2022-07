Paura per Maurizio De Giovanni: operato al Cardarelli per infarto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Grande Paura per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, operato d’urgenza al Cardarelli di Napoli per un infarto. Il 64enne è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e, secondo quanto riferisce fanpage, l’operazione sarebbe perfettamente riuscita. Lo scrittore quindi dovrà restare ricoverato sotto sretta osservazione dei medici. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando per Maurizio De Giovanni dopo la notizia dell’infarto che lo ha colpito nella notte. Anche il senatore Sandro Ruotolo su Twitter ha scritto: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. Lo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Grandeper lo scrittore napoletanoDed’urgenza aldi Napoli per un. Il 64enne è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e, secondo quanto riferisce fanpage, l’operazione sarebbe perfettamente riuscita. Lo scrittore quindi dovrà restare ricoverato sotto sretta osservazione dei medici. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando perDedopo la notizia dell’che lo ha colpito nella notte. Anche il senatore Sandro Ruotolo su Twitter ha scritto: “Forza! Maestro e fratello. L’ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. Lo ...

