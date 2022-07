Il rapper Rhove interrompe il concerto e insulta il pubblico che non stava saltando | VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sabato 9 luglio, in occasione del Ferrara Summer Vibez Festival, è andato in scena il concerto di Rhove. Si tratta di un giovane rapper della provincia di Milano (all’anagrafe Samuel Roveda, nato a Rho e per questo ha optato per una crasi nel suo nome d’arte) che sta spopolando tra i più giovani con la hit “Shakerando”. Ma proprio durante l’esibizione, verso la fine dell’evento, il 21enne si è reso protagonista di un atteggiamento alquanto controverso nei confronti del pubblico presente nel parterre. Ma chi si crede di essere sto Rhove pic.twitter.com/5umlUcNywn — doro.? (?) (@1aetorod9) July 13, 2022 Rhove ferma il suo concerto e insulta i fan che non ballano Lui smette di cantare, la musica si interrompe. Poi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sabato 9 luglio, in occasione del Ferrara Summer Vibez Festival, è andato in scena ildi. Si tratta di un giovanedella provincia di Milano (all’anagrafe Samuel Roveda, nato a Rho e per questo ha optato per una crasi nel suo nome d’arte) che sta spopolando tra i più giovani con la hit “Shakerando”. Ma proprio durante l’esibizione, verso la fine dell’evento, il 21enne si è reso protagonista di un atteggiamento alquanto controverso nei confronti delpresente nel parterre. Ma chi si crede di essere stopic.twitter.com/5umlUcNywn — doro.? (?) (@1aetorod9) July 13, 2022ferma il suoi fan che non ballano Lui smette di cantare, la musica si. Poi ...

Pubblicità

trash_italiano : Il rapper di Shekerando, Rhove, se la prende con il pubblico perché non salta abbastanza. Intervengono i Pinguini T… - GiornoSanto : Buonasera, oggi 13 luglio, mancano 51 giorni alla fine del calciomercato estivo. Onestamente non capisco perché vi… - Itsrowsheart : RT @trash_italiano: Il rapper di Shekerando, Rhove, se la prende con il pubblico perché non salta abbastanza. Intervengono i Pinguini Tatti… - DeniseSnowWhite : RT @perchetendenza: 'Rhove': Perché durante un suo live, il rapper noto per la hit 'Shakerando' ha interrotto l’esibizione per – a suo dire… - notearsvcry_ : RT @perchetendenza: 'Rhove': Perché durante un suo live, il rapper noto per la hit 'Shakerando' ha interrotto l’esibizione per – a suo dire… -