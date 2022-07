Chiesa di Napoli, Don Mimmo Battaglia ad Assisi per una “tre giorni” di spiritualità (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Arcivescovo Metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia, da oggi ad Assisi per una “tre giorni” con un gruppo di sacerdoti diocesani, per un tempo di grazia e di gioia, di approfondimento ulteriore del legame di conoscenza e di fraternità tra il Vescovo e i suoi presbiteri, attraverso una frequentazione ravvicinata, il dialogo, il raccoglimento, la riflessione, la preghiera e l’ascolto reciproco. Guidati da Luca Lucchini, direttore della Domus Laetitiae e fondatore del movimento dei “Servi Inutili del Buon Pastore”, vivranno momenti di intensa spiritualità sui passi e sull’esempio di Francesco, portandosi nei luoghi più significativi della vita del Santo poverello, come l’Eremo, le Carceri, il Santuario della Verna, dove parteciperanno alla processione delle Stimmate. La “tre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Arcivescovo Metropolita di, don, da oggi adper una “tre” con un gruppo di sacerdoti diocesani, per un tempo di grazia e di gioia, di approfondimento ulteriore del legame di conoscenza e di fraternità tra il Vescovo e i suoi presbiteri, attraverso una frequentazione ravvicinata, il dialogo, il raccoglimento, la riflessione, la preghiera e l’ascolto reciproco. Guidati da Luca Lucchini, direttore della Domus Laetitiae e fondatore del movimento dei “Servi Inutili del Buon Pastore”, vivranno momenti di intensasui passi e sull’esempio di Francesco, portandosi nei luoghi più significativi della vita del Santo poverello, come l’Eremo, le Carceri, il Santuario della Verna, dove parteciperanno alla processione delle Stimmate. La “tre ...

