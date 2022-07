Berlusconi | Avanti con Draghi | anche senza i 5 stelle

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È convinto che "Mariosarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si puo' andarei Cinque": Silviofa il punto della situazione e, intervistato dalla Stampa, analizza il momento caldo del governo e indica le prospettive e i limiti, dal punto di vista di Forza Italia. Spiega che la caduta del governo, "Non dipende certo da noi. Siamo stati i primi a volerlo e abbiamo assunto l'impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023. Non cambiamo certamente idea". Ma non è possibile, continua il Cav. "che un governo vadase ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali". E aggiunge: "Per questo ho chiesto un chiarimento che ...

