Altro che Uber I metodi violenti dei tassisti per bloccare la concorrenza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Oggi ihanno improvvisato uno sciopero non autorizzato, paralizzando le principali città italiane. A Napoli hanno invaso piazza del Plebiscito, a Torino hanno occupato piazza Vittorio Veneto, a Roma hanno inscenato una manifestazione – sempre illegale – con esplosione di petardi e fumogeni diretta a Palazzo Chigi ma fermata dalle forze dell’ordine. Ieri in diverse città c’era stata un’analoga sospensione selvaggia del servizio. Iprotestano contro l’art. 10 del ddl, che punta a introdurre elementi di competizione e modernizzazione in un mercato ingessato. Ma la loro opposizione è ingiustificabile nel merito e, soprattutto, nel metodo. In primo luogo il ddlnon promuove affatto una “liberalizzazione selvaggia”, ma è un tentativo minimo di aprire un settore chiuso e di ...