Uccise il figlio di 7 anni, Davide Paitoni suicida in carcere: disposta l'autopsia. 'Ha lasciato un biglietto' (Di martedì 12 luglio 2022) Un anno e mezzo fa aveva ucciso il figlio di 7 anni, Daniele . Oggi Davide Paitoni , 40 anni, si è tolto la vita nella sua cella, nel carcere milanese di San Vittore, dove era rinchiuso per l'omicidio:... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Un anno e mezzo fa aveva ucciso ildi 7, Daniele . Oggi, 40, si è tolto la vita nella sua cella, nelmilanese di San Vittore, dove era rinchiuso per l'omicidio:...

