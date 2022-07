Totti e Ilary Blasi separati, anche lei avrebbe un nuovo compagno: l'uomo del mistero (Di martedì 12 luglio 2022) La fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata per molti un fulmine a ciel sereno, ma sembra che nella coppia la crisi andasse avanti da tempo. Totti avrebbe già... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) La fine della relazione trae Francescoè stata per molti un fulmine a ciel sereno, ma sembra che nella coppia la crisi andasse avanti da tempo.già...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - sofialaf_ : RT @yleniaindenial1: la pipì sotto per il tg1 che fa il servizio su Totti e Ilary con 'l'emozione non ha voce' come fosse una fancam perché… - salmonaa_ : RT @marco171292: Hanno scattato una foto epocale e voi parlate di Totti e Ilary Devo cambiare TL porcodio -