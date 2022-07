Spagna | Sánchez vara nuove misure anti - inflazione

Pubblicità

fattoquotidiano : Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito… - mattinodipadova : Spagna, la ricetta anti-inflazione di Sanchez: treni gratis e sconti su bus e metro da settembre - SimoBenedettini : Anche la Spagna verso la tassazione degli 'extra-profitti' conseguiti nel 2022 e nel 2023 dalle società energetiche… - nuova_venezia : Spagna, la ricetta anti-inflazione di Sanchez: treni gratis e sconti su bus e metro da settembre - il_piccolo : Spagna, la ricetta anti-inflazione di Sanchez: treni gratis e sconti su bus e metro da settembre -

Agenzia ANSA

"Non permetteremo che ci siano società o individui che approfittino della crisi per ammassare maggiori ricchezze, a spese della maggioranza", ha affermatonel corso del 'dibattito sullo stato ...... 31 marzo 1950) è un'artista e insegnante uruguaiana con notevole attività in Uruguay e in. ...continua a produrre! Premi e riconoscimenti * Nel 1997 Patrone ha vinto il Premio Florencio,... Spagna: Sánchez, preoccupati per gli incendi nell'ovest