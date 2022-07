“Ha accettato”: Juve, si sblocca una doppia operazione (Di martedì 12 luglio 2022) La Juve non intende fermarsi e a breve piazzerà il terzo colpo in entrata dopo Pogba e Di Maria: accordo trovato, si attende l’annuncio. Non soltanto Angel Di Maria e Paul Pogba. La Juventus si sta muovendo sul mercato al fine di eliminare le criticità emerse nell’ultima stagione (tra campionato e Champions League) e a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Lanon intende fermarsi e a breve piazzerà il terzo colpo in entrata dopo Pogba e Di Maria: accordo trovato, si attende l’annuncio. Non soltanto Angel Di Maria e Paul Pogba. Lantus si sta muovendo sul mercato al fine di eliminare le criticità emerse nell’ultima stagione (tra campionato e Champions League) e a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

romeoagresti : È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve:… - lorevalo23 : RT @romeoagresti: È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve: Dragus… - liviorozi : RT @romeoagresti: È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve: Dragus… - Danygobbosud : RT @romeoagresti: È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve: Dragus… - MarcojuveMb : RT @romeoagresti: È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve: Dragus… -