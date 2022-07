Gli auguri di Antonino Spinalbese alla sua Luna e il primo commento della fidanzata (Di martedì 12 luglio 2022) primo compleanno per Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggia un anno. E’ nata il 12 luglio 2021, quando ancora la sua mamma e il suo papà erano una coppia sicura di amarsi. Oggi Belen e Antonino sono separati, così distanti da comunicare solo per crescere insieme la loro bambina. Il primo a fare gli auguri alla piccola Luna Marì Spinalbese è stato il suo papà. Allo scoccare della mezzanotte ha postato una dolcissima foto della piccolina, un primo piano meraviglioso con l’espressione che riesce solo ai bimbi. Occhi azzurri, capelli biondi, nei tratti così simile al suo papà e lui sceglie un post un po’ strano, uno sfondo tutto nero con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022)compleanno perMarì, la figlia di Belen Rodriguez efesteggia un anno. E’ nata il 12 luglio 2021, quando ancora la sua mamma e il suo papà erano una coppia sicura di amarsi. Oggi Belen esono separati, così distanti da comunicare solo per crescere insieme la loro bambina. Ila fare glipiccolaMarìè stato il suo papà. Allo scoccaremezzanotte ha postato una dolcissima fotopiccolina, unpiano meraviglioso con l’espressione che riesce solo ai bimbi. Occhi azzurri, capelli biondi, nei tratti così simile al suo papà e lui sceglie un post un po’ strano, uno sfondo tutto nero con ...

