Catania | avrebbe ucciso pazienti con farmaci | arrestato infermiere

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – La polizia dihaunospedaliero 50enne accusato di duplice omicidio. L’uomo, secondo la Procura etnea,provocato la morte di duericoverati nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza di un nosocomio catanese somministrando loro, con modalità estranee ad esigenze terapeutiche, Diazepam e Midazolam. Dagli accertamenti del caso sarebbe emerso come il decesso delle due persone fosse avvenuto dopo il turno notturno svolto dall’indagato. L'articolo proviene da Italia Sera.

