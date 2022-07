Cagliari | Carboni | «Sono molto felice di essere qua | mi ispiro a Perisic»

(Di martedì 12 luglio 2022), le parole di Francoalla conferenza di presentazione del calciatore. Le sue dichiarazioni Il nuovo acquisto delFranco, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall’Inter, si presenta in conferenza stampa.News24 vi riporta le sue parole in diretta. LA STAGIONE – «Ci sarà molta differenza tra i grandi e la Primavera. Voglio provare a vincere ogni partita che gioco». CHIVU – «Mi ha allenato Chivu, mi ha fatto imparareil ruolo perché era terzino e lo ringrazio sempre». COMPAGNI – «Ho rivisto dopo la semifinale Del Pupo, Luvumbo, saràbello» LIVERANI – «Ieri ho fatto il primo allenamento con Liverani, ci conosceremo bene con il mister, mi metto degli obiettivi, ogni partita è una ...

Pubblicità

CagliariCalcio : Franco Carboni al Cagliari ???? ?? - AlfredoPedulla : Franco #Carboni da #Inter a #Cagliari: confermato ? - TUTTOB1 : Cagliari, Carboni: 'Mi sento pronto per il salto; anche mio padre era d'accordo' - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, arriva Carboni: “Sono qui per vincere” - infoitsport : F. Carboni: «Cagliari club importante. Contento di giocare con i grandi» -

, le parole di Francoalla conferenza di presentazione del calciatore. Le sue dichiarazioni Il nuovo acquisto delFranco, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter, si presenta in conferenza stampa. CagliariNews24 vi riporta le sue parole in diretta. LA STAGIONE ...L'Inter accelera sul fronte uscite. Lo fa dando seguito alle operazioni minori, come il prestito dial, ma soprattutto sciogliendo i bandoli più complicata della matassa, i casi Vidal e Sanchez, i due 'esuberi' più illustri e costosi che hanno contribuito a bloccare le ultime mosse ...Conferenza stampa di presentazione in casa Cagliari. Franco Carboni, arrivato in prestito dall'Inter, si è presentato a stampa e tifosi..L'esterno argentino in prestito dall'Inter che mantiene l'opzione di controriscatto. Ufficiale: per la panchina della Primavera c'è Filippi, ex vice di Agostini Intanto daiele Conti avrebbe rassegnato ...