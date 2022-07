Dalla Spagna: Milan e Roma su Fekir (Di lunedì 11 luglio 2022) Nome nuovo per Milan e Roma: secondo la stampa spagnola, i due club sono sulle tracce di Nabil Fekir, valutato 35 milioni di euro dal Betis. Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Nome nuovo per: secondo la stampa spagnola, i due club sono sulle tracce di Nabil, valutato 35 milioni di euro dal Betis.

Pubblicità

SkyTG24 : Covid e vacanze, mascherine in Europa. Dalla Grecia alla Spagna: dove vanno indossate - Azzurri : ?? #Spagna 1??9??8??2?? ?? Lunedì 11 luglio dalle ore 9 alle 18, a 40 anni dalla storica vittoria, la Coppa del Mond… - SimoBenedettini : Spagna, Ministro dell'Energia chiede a operatori di ridurre import di LNG dalla Russia (11,9% dell'import totale) e… - sportli26181512 : Dalla Spagna: Milan e Roma su Fekir: Nome nuovo per Milan e Roma: secondo la stampa spagnola, i due club sono sulle… - piercabat70 : Quater pass con... Claudio Gentile. A 40 anni dalla vittoria #mondiale in #Spagna -