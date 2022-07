Spezia, Verde rivela: «Soffro il ritiro, lo odio!» (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante dello Spezia Verde ha fatto una rivelazione riguardo la sua poca voglia di andare in ritiro Simone Verde, attaccante dello Spezia, ai canali ufficiali del club ligure ha fatto una rivelazione riguardante la sua pochissima voglia di andare in ritiro. ritiro – «Io Soffro in ritiro, non lo negherò mai. È una cosa che odio letteralmente e che non mi va giù (ride, ndr). Però purtroppo esiste e sono qui, dunque la prendo con filosofia. Nel frattempo ci divertiamo e aspetto i giorni che passano. Ogni giorno che passa è pesante, ma lo dobbiamo fare perché è una cosa che ci aiuterà in futuro. Qui il mare mi manca ancora di più. Comunque siamo partiti alla grande, abbiamo conosciuto tutto lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante delloha fatto unazione riguardo la sua poca voglia di andare inSimone, attaccante dello, ai canali ufficiali del club ligure ha fatto unazione riguardante la sua pochissima voglia di andare in– «Ioin, non lo negherò mai. È una cosa che odio letteralmente e che non mi va giù (ride, ndr). Però purtroppo esiste e sono qui, dunque la prendo con filosofia. Nel frattempo ci divertiamo e aspetto i giorni che passano. Ogni giorno che passa è pesante, ma lo dobbiamo fare perché è una cosa che ci aiuterà in futuro. Qui il mare mi manca ancora di più. Comunque siamo partiti alla grande, abbiamo conosciuto tutto lo ...

Pubblicità

GazzettadellaSp : 'Energia nucleare civile né fonte verde né fonte pacifica', presidio alla Spezia - napolista : #Verde: «Soffro in ritiro, è una cosa che odio, non mi va giù. Purtroppo esiste e la prendo con filosofia» Ai cana… - Carlopresotto : RT @ANNAMONTEVERDI: Liberare Arte da Artisti. Giacomo Verde artivista - Mostra - La Spezia - CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea - ht… - sulsitodisimone : RT @GazzettadellaSp: Il viaggio di Linea Verde tra Golfo della Spezia, Cinque Terre e Val di Vara (video) - ANNAMONTEVERDI : Giacomo Verde vive oltre la morte e 'non ha mai finito di darci lezioni' - Citta della Spezia -