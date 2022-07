Pubblicità

leggoit : #maneskin, le pulizie dopo il #concerto: raccolti 10 tonnellate di rifiuti e 200mila bottigliette di plastica -

, Angelina Jolie al Circo Massimo, le foto dei fan in visibilio: 'Sono seduto dietro di lei' L'intervento, che ha visto impegnati 50 operatori con l'ausilio di 30 mezzi (compattatori, veicoli ...Sara lavora presso una piccola ditta alle porte di Udine, che si occupa diprivate ed ... "Ecco cosa faccio per sopravvivere' L'energia deiinfiamma Lignano: in 28mila per la data zero ...Sono scattate subito dopo la mezzanotte, al termine del concerto dei Maneskin , le operazioni di pulizia e lavaggio da parte di Ama «per ripristinare il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...