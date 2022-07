Inter Bremer, il brasiliano aspetta Skriniar: le ultime (Di domenica 10 luglio 2022) Per il colpo Bremer l’Inter dovrà attendere, la cessione di Skriniar al momento blocca l’assalto al brasiliano L’Inter vuole Bremer e viceversa. Il brasiliano non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in Italia e in nerazzurro, ma deve ancora attendere. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione Skriniar, situazione che blocca l’arrivo del centrale del Torino. Molto probabile che in settimana il Psg possa arrivare all’affondo decisivo da 65 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Per il colpol’dovrà attendere, la cessione dial momento blocca l’assalto alL’vuolee viceversa. Ilnon vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in Italia e in nerazzurro, ma deve ancora attendere. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione, situazione che blocca l’arrivo del centrale del Torino. Molto probabile che in settimana il Psg possa arrivare all’affondo decisivo da 65 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

