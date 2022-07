Bayern Monaco, Lewandowski vuole il Barcellona ma niente strappi (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il braccio di ferro tra Bayern Monaco e Robert Lewandowski. L’attaccante polacco vuole lasciare la Bundesliga e iniziare una nuova avventura al Barcellona, ma l’attesa si allunga. Secondo quanto riportato da AS, Lewandowski non vuole creare strappi con il club bavarese e si presenterà martedì alla corte di Julian Nagelsmann. Sembra che il polacco andrà regolarmente negli Stati Uniti, dove è in programma una tournee dei bavaresi in vista della Supercoppa col Lipsia e dell’inizio della Bundesliga. Joan Laporta si sarebbe presentato tramite l’intermediario Pini Zahavi al Bayern Monaco con un’offerta da 40 milioni, ma per ora nessuna risposta dei bavaresi. Il Bayern sarebbe comunque intenzionato ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il braccio di ferro trae Robert. L’attaccante polaccolasciare la Bundesliga e iniziare una nuova avventura al, ma l’attesa si allunga. Secondo quanto riportato da AS,noncrearecon il club bavarese e si presenterà martedì alla corte di Julian Nagelsmann. Sembra che il polacco andrà regolarmente negli Stati Uniti, dove è in programma una tournee dei bavaresi in vista della Supercoppa col Lipsia e dell’inizio della Bundesliga. Joan Laporta si sarebbe presentato tramite l’intermediario Pini Zahavi alcon un’offerta da 40 milioni, ma per ora nessuna risposta dei bavaresi. Ilsarebbe comunque intenzionato ...

