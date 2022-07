Wimbledon 2022, Novak Djokovic: “So quanto vale la finale di domani, non so se avrò altre chance simili in futuro…” (Di sabato 9 luglio 2022) Novak Djokovic è pronto per la finale del torneo di Wimbledon 2022. Il fuoriclasse serbo è alla caccia del suo settimo sigillo ai Championships, e del torneo del Grande Slam numero 21. In poche parole, il nativo di Belgrado si trova nel suo terreno di caccia preferito, ovvero il Centre Court di Church Road, dove se la dovrà vedere con il sempre pericolosissimo Nick Kyrgios. Dopo un percorso più complicato del solito (l’ex numero uno del mondo ha perso 4 set nei soli ultimi 3 turni) Nole dovrà prendere con le pinze il rivale australiano, con il suo gioco potente ed aggressivo ed il suo carattere spesso fuori dalle righe. “Il mio rapporto con Kyrgios? Non so se posso già chiamarla amicizia, ma ora è migliore rispetto a quello che avevamo prima dello scorso gennaio. La situazione si è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)è pronto per ladel torneo di. Il fuoriclasse serbo è alla caccia del suo settimo sigillo ai Championships, e del torneo del Grande Slam numero 21. In poche parole, il nativo di Belgrado si trova nel suo terreno di caccia preferito, ovvero il Centre Court di Church Road, dove se la dovrà vedere con il sempre pericolosissimo Nick Kyrgios. Dopo un percorso più complicato del solito (l’ex numero uno del mondo ha perso 4 set nei soli ultimi 3 turni) Nole dovrà prendere con le pinze il riaustraliano, con il suo gioco potente ed aggressivo ed il suo carattere spesso fuori dalle righe. “Il mio rapporto con Kyrgios? Non so se posso già chiamarla amicizia, ma ora è migliore rispetto a quello che avevamo prima dello scorso gennaio. La situazione si è ...

