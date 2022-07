Salvini, che frecciata all’Inter: sulla sconfitta con il Bologna! (Di venerdì 8 luglio 2022) Visita nel ritiro del Bologna a Pinzolo per Matteo Salvini, il quale non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare dello scudetto vinto dal Milan, soffermandosi sul recupero di Bologna-Inter. “Pensate che la prima persona alla quale ho mandato un messaggio quel giorno è stata stata Sinisa Mihajlovic. Ci conosciamo da tempo, lo stimavo come calciatore, lo stimo come allenatore e come uomo” – parole riportate da Gazzetta.it. Salvini Milan Dichiarazione “Ogni tanto ci sentiamo e parliamo di vino perché lui è un grande estimatore, e sul calcio, beh, ringrazio lui e il Bologna. Il gol di Sansone con errore di Radu? Sa che non l’ho vista quella partita? Ero a cena con amici, convintissimo che finisse tanto a poco”. Ogni occasione è buona per parlare di calcio, non è di certo la prima volta che Matteo Salvini si esprime sul ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Visita nel ritiro del Bologna a Pinzolo per Matteo, il quale non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare dello scudetto vinto dal Milan, soffermandosi sul recupero di Bologna-Inter. “Pensate che la prima persona alla quale ho mandato un messaggio quel giorno è stata stata Sinisa Mihajlovic. Ci conosciamo da tempo, lo stimavo come calciatore, lo stimo come allenatore e come uomo” – parole riportate da Gazzetta.it.Milan Dichiarazione “Ogni tanto ci sentiamo e parliamo di vino perché lui è un grande estimatore, e sul calcio, beh, ringrazio lui e il Bologna. Il gol di Sansone con errore di Radu? Sa che non l’ho vista quella partita? Ero a cena con amici, convintissimo che finisse tanto a poco”. Ogni occasione è buona per parlare di calcio, non è di certo la prima volta che Matteosi esprime sul ...

