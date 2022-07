Quarta dose a over 60? Cosa dicono Galli | Bassetti e Ricciardi

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Con la risalita dei contagi covid in Italia, con l’ondata spinta dalla variante Omicron 5 e con l’allarme che alcuni esperti fanno scattare per l’autunno, si accende il dibattito sull’opportunità di somministrare ladel vaccino anti-Covid a tutti gli60. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 100.690 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 105 i morti. Ieri l’Ema ha raccomandato il secondo ‘booster’ a tutti gli60 se i casi aumentan e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto alle persone con più di 80 anni e quelle che vivono nelle Rsa di “non aspettate settembre, ma fare subito ladi richiamo”di vaccino anti-Covid per gli ...

di Margherita De Bac Il virologo sull'ipotesi di allargarla ai 60enni: "Dopo quest'età il rischio di ricovero aumenta. Però ormai sappiamo che non evita le reinfezioni" L ava fatta "Certo, va fatta senza riserve", ne sostiene l'utilità Giorgio Palù , presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Perché "Protegge dalla malattia grave e, anche se solo ...Il governo, come ha confermato il ministro Roberto Speranza, intende accelerare sullaanche agli over 60, dopo l'apertura dell'altro giorno dell'Ema (agenzia europea del farmaco). ...Le Regioni pronte a riaprire gli hub ma tra gli ottantenni in pochisssimi hanno fatto il secondo booster malgrado la nuova ondata ...