Matteo Ranieri e Valeria spunta il (vero) motivo dell’addio: “Lui si è innamorato di…” (Di venerdì 8 luglio 2022) Uomini e Donne ogni stagione riesce ad accaparrarsi il sostegno dei telespettatori, che si appassionano alle coppie che riescono ad uscire dal programma. Eppure, non per tutti al di fuori dello studio di Canale 5 c’è sempre il lieto fine. E così è stato per una delle coppie dell’ultima stagione della trasmissione, quella formata da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Uomini e Donne ogni stagione riesce ad accaparrarsi il sostegno dei telespettatori, che si appassionano alle coppie che riescono ad uscire dal programma. Eppure, non per tutti al di fuori dello studio di Canale 5 c’è sempre il lieto fine. E così è stato per una delle coppie dell’ultima stagione della trasmissione, quella formata da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

IsaeChia : #UominieDonne, ex corteggiatore dell’ultima stagione prende posizione contro Matteo Ranieri Intanto la mamma dell… - zazoomblog : Matteo Ranieri sommerso dalle critiche Sophie tirata in ballo: la mamma dell’ex tronista interviene - #Matteo… - zazoomblog : “Ha imbrogliato tutti” Matteo Ranieri nella bufera dopo Valeria: c’entra Sophie Codegoni - #imbrogliato #tutti”… - ElisaDiGiacomo : U&D, la mamma di Matteo Ranieri agli hater: 'Fiera dei percorsi che hai fatto, fregatene' - blogtivvu : Matteo Ranieri sommerso dalle critiche, Sophie tirata in ballo: la mamma dell’ex tronista interviene… -