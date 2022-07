Kazuki Takahashi ci lascia | ricordo dell’autore di Yu-Gi-Oh!

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il creatore del colosso transmediale Yu-Gi-Oh!è stato trovato morto in mare. Ricordiamo la genesi e l’eredità di uno dei mangaka più influenti di sempre Non sono ancora chiare le circostanze del decesso del sensei(vero nome Kazuo), trovato senza vita in mare con l’equipaggiamento da snorkeling. A soli sessant’anni, dobbiamo dare l’ultimo saluto alla mente dietro il famosissimo Yu-Gi-Oh!, manga e poi gioco di carte che ha intrigato il mondo intero. Il corpo ritrovato al largo della costa di Okinawa risulta avere segni di attacco da parte di creature marine, e galleggiava in mare da almeno un paio di giorni. L’autopsia potrà chiarire l’accaduto. I fan di tutto il mondo piangono la scomparsa del mangaka e game designer.ha conquistato diverse generazioni ...

Pubblicità

ilpost : È morto il fumettista giapponese Kazuki Takahashi, creatore del famoso manga “Yu-Gi-Oh!” - ArmandaGelsomin : RT @Open_gol: Gli inquirenti non escludono alcuna pista - ArmandaGelsomin : RT @fumettologica: È morto Kazuki Takahashi, creatore di “Yu-Gi-Oh!”: - dokkaebi_sinbu : RT @LuccaCandG: Apprendiamo con grande tristezza della morte di Kazuki Takahashi. Mangaka e cratore di anime, Takahashi era conosciuto in t… - Lory_Maggot : RT @perchetendenza: 'Yu-Gi-Oh': Perché il suo autore Kazuki Takahashi è stato trovato morto all'età di 60 anni -

, il creatore del manga Yu - Gi - Oh! , è morto all'età di sessant'anni. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita al largo della costa di Okinawa, in Giappone. Al momento del ...La biografia, la carriera e il privato di, fumettista giapponese morto in mare a 60 anni, noto soprattutto per Yu - Gi - ...Il creatore del colosso transmediale Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi è stato trovato morto in mare. Ricordiamo uno dei mangaka più influenti di sempre.Colleghi, produttori, pezzi grossi dell'industria e tantissimi fan: tutto il mondo si è unito in un cordoglio per Kazuki Takahashi, l'autore di Yu-Gi-Oh.