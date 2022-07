Johnny Depp è più divo di prima | fa la rockstar in Europa ed è pronto a girare il nuovo film

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il boicottaggio da parte di Hollywood gli ha fatto fare la mossa vincente. Già perchéè uscito dal processo show contro l’ex moglie Amber Heard più forte di. Mentre lei è stata è stata ritenuta colpevole di diffamazione, condannata a versargli 8 milioni di dollari (ma ha già annunciato il ricorso), ed è alle prese con unguaio giudiziario, lui, dopo essere stato acclamato da folle di fan a ogni nuova udienza, non solo si è messo in tasca una schiacciante vittoria, ma ora si gode una nuova accresciuta popolarità. Per il suo ritorno al grande schermo e per la sua estate da

Pubblicità

telodogratis : Johnny Depp, Netflix aiuta a finanziare il suo prossimo film: cos’è e quando esce - ChiaraLove39 : @stefycascu @Frances51070652 Ma anche lei aveva i lividi sul viso..Intendo la ex moglie di Johnny Depp - direpuntoit : Johnny Depp sarà il re Luigi XV nella pellicola francese ‘La Favorite’. - JotaFez : @lowfirocker Que grande Pipo Cilopatti con Johnny Depp -

Beatrice Pagan per www.movieplayer.ittornerà su un set cinematografico in occasione del film La Favorite, in cui avrà la parte di Re Luigi XV. Il progetto, secondo quanto svelato dalle fonti di Bloomberg, sarà ...Si tratta del primo ruolo recitato interamente in francese. Dopo l'uscita in sala il film sbarcherà su ...Johnny Depp riparte più forte di prima: tour da rockstar in Europa e il nuovo film (sostenuto da Netflix). Il processo lo ha fatto rinascere ...È uscito nelle ultime ore il nuovo singolo di Johnny Depp e Jeff Beck “The Death and Resurrection Show”, cover del brano del 2003 della ...