James Caan, Al Pacino e Robert De Niro gli rendono omaggio: "Era così audace" (Di venerdì 8 luglio 2022) Al Pacino, Robert De Niro e Adam Sandler hanno pubblicamente reso omaggio a James Caan, il leggendario attore hollywoodiano scomparso il 7 luglio 2022. Al Pacino e Robert De Niro hanno reso omaggio a James Caan: l'attore, principalmente noto per i suoi ruoli come Sonny Corleone ne "Il Padrino" e Paul Sheldon in "Misery non deve morire", è morto mercoledì all'età di 82 anni, secondo quanto riportato dal suo account Twitter ufficiale. Molti dei colleghi di Hollywood di Caan, incluso Al Pacino, il suo co-protagonista de "Il Padrino", hanno espresso le loro condoglianze e celebrato l'iconico attore. "Jimmy era il mio fratello immaginario e il mio amico per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022) AlDee Adam Sandler hanno pubblicamente reso, il leggendario attore hollywoodiano scomparso il 7 luglio 2022. AlDehanno reso: l'attore, principalmente noto per i suoi ruoli come Sonny Corleone ne "Il Padrino" e Paul Sheldon in "Misery non deve morire", è morto mercoledì all'età di 82 anni, secondo quanto riportato dal suo account Twitter ufficiale. Molti dei colleghi di Hollywood di, incluso Al, il suo co-protagonista de "Il Padrino", hanno espresso le loro condoglianze e celebrato l'iconico attore. "Jimmy era il mio fratello immaginario e il mio amico per ...

Pubblicità

gippu1 : James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'im… - Agenzia_Ansa : L'attore americano James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire', è mor… - repubblica : È morto James Caan, star del 'Padrino' e di 'Misery non deve morire' - _frufru80_ : RT @Lukyluke311: RIP JAMES CAAN “Tocca ancora mia sorella e ti scanno!” Eccolo nei panni di Sonny Corleone, in una famosa scena de “Il… - _frufru80_ : RT @Lukyluke311: James Caan era nato a il 26 marzo del 1940 in quel di New York, nel difficile quartiere del Bronx. Ottenne i primi ruoli… -