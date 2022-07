Gli uomini preferiscono le bionde? Scopriamo se è davvero così (Di venerdì 8 luglio 2022) È solo un trito stereotipo oppure si tratta di una generalizzazione fondata su un’evidenza psicologica? Tutti conoscono l’adagio: gli uomini preferiscono le bionde. E ora la scienza può dirci se è davvero così. E se la scienza confermasse il vecchio luogo comune? Perché gli uomini dovrebbero essere più attratti dalle donne con i capelli chiari? La bionda piace più della mora. Ecco perché (Pxhere) – www.curiosauro.itSì, gli uomini preferiscono davvero le bionde Una ricerca di qualche hanno fa ha confermato che gli uomini preferiscono davvero le bionde. Il motivo è semplice: interpretano i colori chiari come indici di giovinezza e buona salute. Eppure, ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 8 luglio 2022) È solo un trito stereotipo oppure si tratta di una generalizzazione fondata su un’evidenza psicologica? Tutti conoscono l’adagio: glile. E ora la scienza può dirci se è. E se la scienza confermasse il vecchio luogo comune? Perché glidovrebbero essere più attratti dalle donne con i capelli chiari? La bionda piace più della mora. Ecco perché (Pxhere) – www.curiosauro.itSì, glileUna ricerca di qualche hanno fa ha confermato che glile. Il motivo è semplice: interpretano i colori chiari come indici di giovinezza e buona salute. Eppure, ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : #Auronzo2022 ?? ??? Lavoro atletico e tattico nella seduta d'allenamento mattutina! ?? Il report ??… - OfficialSSLazio : ??? Il primo giorno di #Auronzo2022 si chiude con una seduta tecnica pomeridiana! ?? Il report ??… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Io_e_basta__ : @AlbertoSomma4 Gli uomini sono molto più semplici per certi versi... - DonnaRoma71 : @Giordy39221323 Poi se ci scappa 'gli uomini' o 'tutti gli uomini' apriti cielo! E basta con queste idiozie!!! -