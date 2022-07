Che fine ha fatto Sara Varone? (Di venerdì 8 luglio 2022) Sara Varone, nota showgirl italiana, nata il 27 dicembre 1972, alta 1,75. Laureata a Roma, alla Sapienza. Carriera La sua carriera ha inizio nel 2006 come presenza fissa nel programma di Canale 5 di Maurizio Costanzo Buona Domenica. Le viene affidata la conduzione insieme a Paola Perego, con Elisabetta Gregoraci che come lei ai tempi muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Sara Varone si esibiva in giochi e balletti sexy con i quali faceva sognare ad occhi aperti tutti gli uomini che seguivano il programma. Qualche anno dopo, nel 2009 posa per un calendario. Sempre nello stesso anno prova ad avviare la carriera cinematografica, recita in due film. Poi all’improvviso di lei non si è saputo più nulla. I giornali di gossip e i talk in tv si sono nuovamente interessati alla showgirl qualche anno fa, a ... Leggi su bellezze.tv (Di venerdì 8 luglio 2022), nota showgirl italiana, nata il 27 dicembre 1972, alta 1,75. Laureata a Roma, alla Sapienza. Carriera La sua carriera ha inizio nel 2006 come presenza fissa nel programma di Canale 5 di Maurizio Costanzo Buona Domenica. Le viene affidata la conduzione insieme a Paola Perego, con Elisabetta Gregoraci che come lei ai tempi muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.si esibiva in giochi e balletti sexy con i quali faceva sognare ad occhi aperti tutti gli uomini che seguivano il programma. Qualche anno dopo, nel 2009 posa per un calendario. Sempre nello stesso anno prova ad avviare la carriera cinematografica, recita in due film. Poi all’improvviso di lei non si è saputo più nulla. I giornali di gossip e i talk in tv si sono nuovamente interessati alla showgirl qualche anno fa, a ...

