Psicodramma nel M5S: il “long grillismo” lascerà errori e contraddizioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Il surreale Psicodramma grillino di queste ore, con la resistibile escalation di condizioni irrevocabili culminata nel mezzogiorno di fuoco del vertice Draghi-Conte, è solo l'epilogo grottesco di un'avventura politica al tramonto, che ha perso per strada identità e ideali, col terzo mandato come ultima frontiera di un'onestà di maniera corrosa dai rimborsi gonfiati e dai ricorsi legali. Tanto che nel giorno della resa dei conti politica, in tribunale si discuteva della validità del metodo di elezione del leader. Il MoVimento è stato un'intuizione geniale per capacità di narrazione e scelta dei tempi, anticipatore dell'ondata populista divenuta tsunami grazie alla catena di crisi globali di inizio secolo, ma ha esaurito la sua spinta propulsiva. La dottrina di Beppe Grillo sta tutta in questo versetto apparso sul sacro blog ai tempi del governo gialloverde e dello ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Il surrealegrillino di queste ore, con la resistibile escalation di condizioni irrevocabili culminata nel mezzogiorno di fuoco del vertice Draghi-Conte, è solo l'epilogo grottesco di un'avventura politica al tramonto, che ha perso per strada identità e ideali, col terzo mandato come ultima frontiera di un'onestà di maniera corrosa dai rimborsi gonfiati e dai ricorsi legali. Tanto che nel giorno della resa dei conti politica, in tribunale si discuteva della validità del metodo di elezione del leader. Il MoVimento è stato un'intuizione geniale per capacità di narrazione e scelta dei tempi, anticipatore dell'ondata populista divenuta tsunami grazie alla catena di crisi globali di inizio secolo, ma ha esaurito la sua spinta propulsiva. La dottrina di Beppe Grillo sta tutta in questo versetto apparso sul sacro blog ai tempi del governo gialloverde e dello ...

Pubblicità

marcomi04 : @Marco04_08 @_1nt3rm3rd4_ QUESTO È SCONTATO. SE NON FOSTE ARRIVATI IN FINALE NEL 2005 NON AVRESTE POTUTO REGALARE A… - Luigiei40 : RT @VivoLibera: @alesi_enrico Non sono consapevoli ti assicuro, e te lo dico perchè nel M5S c'ero anch'io. Non sono supporter politici, par… - marsion65 : RT @VivoLibera: @alesi_enrico Non sono consapevoli ti assicuro, e te lo dico perchè nel M5S c'ero anch'io. Non sono supporter politici, par… - sostengoi40 : RT @VivoLibera: @alesi_enrico Non sono consapevoli ti assicuro, e te lo dico perchè nel M5S c'ero anch'io. Non sono supporter politici, par… - SevenValaw : E nel mezzo anche psicodramma per jannik, io non lo meritavo -