Gli invalsi bocciano la scuola ed il conto lo pagano i nostri ragazzi (Di giovedì 7 luglio 2022) “La scuola ha tenuto”. Così il ministro Patrizio Bianchi ha commentato i dati invalsi durante la presentazione avvenuta oggi presso l’Università La Sapienza di Roma. L’analisi del ministro ha messo in luce l’importanza che ha avuto la ripresa della scuola in presenza per porre un freno alla caduta libera dei livelli di istruzione. Dello stesso avviso è stato il presidente di invalsi Roberto Ricci, che ha dichiarato che “la direzione presa è quella giusta”, dando una lettura di speranza ai dati presentati. Dati che però mostrano risultati allarmanti in ogni ciclo di istruzione, dalla primaria alle superiori, e in ogni ambito di indagine, italiano inglese e matematica. Vanno archiviati una volta per tutte i discorsi riguardanti la Dad, la scuola interrotta e la scuola in presenza, non ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) “Laha tenuto”. Così il ministro Patrizio Bianchi ha commentato i datidurante la presentazione avvenuta oggi presso l’Università La Sapienza di Roma. L’analisi del ministro ha messo in luce l’importanza che ha avuto la ripresa dellain presenza per porre un freno alla caduta libera dei livelli di istruzione. Dello stesso avviso è stato il presidente diRoberto Ricci, che ha dichiarato che “la direzione presa è quella giusta”, dando una lettura di speranza ai dati presentati. Dati che però mostrano risultati allarmanti in ogni ciclo di istruzione, dalla primaria alle superiori, e in ogni ambito di indagine, italiano inglese e matematica. Vanno archiviati una volta per tutte i discorsi riguardanti la Dad, lainterrotta e lain presenza, non ...

