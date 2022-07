Asta per De Ligt: le offerte di Bayern e Chelsea e i piani della Juve (Di giovedì 7 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

MarcelloChirico : #Bayern rilancia per #DeLigt con 75 mln + 10 di bonus. Ma la #Juventus ne vuole almeno 80 di parte fissa più altri… - Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - fattoquotidiano : Stefano Esposito, il Senato porta alla Consulta la procura di Torino per salvare il politico dem dal processo per c… - pccpla : RT @dariopelle3: Qualche aggiornamento: ??Pronti per #DiMaria? Tutti a #Caselle! ?? Che delusione #Bernardeschi al #Toronto, questa é ma… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: George Clooney, all'asta per 40.000 dollari il suo costume in Batman & Robin -