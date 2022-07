Calciomercato Inter – Nerazzurri così in campo senza Skriniar | VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milan Skriniar è pronto a lasciare l'Inter in questa sessione di Calciomercato: lo aspetta il PSG. I Nerazzurri di Simone Inzaghi sono comunque pieni di risorse. Vediamo, dunque, nel VIDEO di 'GazzettaTV' come sarebbe la nuova Inter senza lo... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milanè pronto a lasciare l'in questa sessione di: lo aspetta il PSG. Idi Simone Inzaghi sono comunque pieni di risorse. Vediamo, dunque, neldi 'GazzettaTV' come sarebbe la nuovalo...

Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - SimoneTogna : #Inter: i 60 milioni di plusvalenza dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2023, non alla fine di questo #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: #Vanheusden in prestito all'AZ Alkmaar. Trattativa ai dettagli - repubblica : Calciomercato, le ultime news di oggi 6 luglio: Bremer 'aspetta' l'Inter. Lazio-Monza, sprint finale per Casale. Ju… - HICP11 : RT @sportli26181512: Inter, Marotta: 'Non possiamo cacciare Sanchez': Libero svela delle parole del dirigente interista Marotta sull'attacc… -