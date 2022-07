Usa | spari alla parata del 4 luglio | 6 morti Arrestato un 22enne

Pubblicità

'All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero- ha raccontato una testimone - Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava. È stato ...Ancora sangue negli Stati Uniti. Sparatoria alla parata del 4 luglio, festa dell'indipendenza, a Highland Park, un sobborgo di Chicago: un uomo ha aperto il fuoco dal tetto di un edificio commerciale: ...Ma quello di quest’anno è stato, purtroppo, anche macchiato di sangue. A Chicago, infatti, un uomo ha sparato sulla folla che era accorsa per partecipare e guardare da vicino la parata di ogni anno.Parlando con la Cnn, uno zio di Robert Crimo, Paul, descrive il nipote come un giovane silenzioso, tranquillo, solitario, che non aveva mai manifestato comportamenti violenti e stava spesso su Youtube ...