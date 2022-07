Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

...economiche della Russia che stanno avvenendo dall inizio dell attacco su larga scala in. ... l import è calato del 9% dalla Cina, del 60% da Taiwan, Corea del Sud e, del 30% dalla ......, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Ciò che rinsalda il campo occidentale è la grande preoccupazione, sentita in Europa e in Asia, per ciò che significa l'invasione russa in. Il ... Ucraina: Giappone amplia lista sanzioni contro Russia, altri 90 nomi e società Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il Giappone ha ampliato la lista delle sanzioni contro la Russia, aggiungendo all'elenco altre 90 persone e società. Lo scrive Radio Liberty, riferendosi al sito web del ...Il recente vertice a Madrid dell’Alleanza Atlantica è stato un successo per la solidarietà che ne è uscita, non più quella atlantica - nozione ormai del ...