Tragici eventi naturali, quali sono le cause? (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo uno studio, il cambiamento climatico è responsabile della maggior parte delle ondate di calore registrate in tutto il pianeta, ma la relazione con altri eventi estremi e il loro impatto sulla società sono meno chiari. Friederike Otto, docente in materia di cambiamenti climatici e ambientali presso il Grantham Institute dell’Imperial College di Londra, ha affermato che, da un lato sopravvalutiamo il cambiamento climatico perché è ormai abbastanza comune che ogni volta che si verifica un evento estremo si dia per scontato che il cambiamento climatico stia giocando un ruolo importante, il che non è sempre vero. La docente ha però aggiunto che dall’altro sottovalutiamo gli eventi in cui il cambiamento climatico gioca un ruolo dal punto di vista dei costi per le nostre società. Lo studio sugli eventi climatici Nello ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo uno studio, il cambiamento climatico è responsabile della maggior parte delle ondate di calore registrate in tutto il pianeta, ma la relazione con altriestremi e il loro impatto sulla societàmeno chiari. Friederike Otto, docente in materia di cambiamenti climatici e ambientali presso il Grantham Institute dell’Imperial College di Londra, ha affermato che, da un lato sopravvalutiamo il cambiamento climatico perché è ormai abbastanza comune che ogni volta che si verifica un evento estremo si dia per scontato che il cambiamento climatico stia giocando un ruolo importante, il che non è sempre vero. La docente ha però aggiunto che dall’altro sottovalutiamo gliin cui il cambiamento climatico gioca un ruolo dal punto di vista dei costi per le nostre società. Lo studio sugliclimatici Nello ...

Pubblicità

salvini_stefano : gioia di vivere e spensieratezza, nonostante i 'momenti tragici' rendono i tristi eventi che ci uniscono più soppor… - Ric746 : Sotto a questo thread che ricorda la strage di #Odessa ci sono una bella serie di merde umane, alcune seguite pure… - GiachinoGioele : @BenedettaFrucci Titolo imbarazzante in prima pagina del Giornale, dovreste vergognarvi a parlare di 'climatismo' d… - bat976 : due tragici eventi da unire in un unico fascicolo in procura x indagare su una sola colpevole : l'umanità ! povero… - inggost : RT @gianlucac1: E il problema è che per come la vedo io, adesso tornare indietro sara' solo possibile in presenza di eventi tragici tutto… -