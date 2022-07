Gradimento dei sindaci, Gori mantiene il consenso: è al 52% (Di martedì 5 luglio 2022) Giorgio Gori mantiene un buon consenso tra i sindaci più amati d’Italia. Nella nuova edizione del Governance Poll, il primo cittadino di Bergamo ottiene un Gradimento del 52%, registrando un leggero calo (-3,3%) rispetto all’anno scorso, quando aveva totalizzato il 55,3%. L’indagine, relativa alla popolarità dei presidenti di regione e dei sindaci, viene effettuata da Noto Sondaggi per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Al primo posto della classifica c’è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, al 65%, seguito da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, secondo con il 64% del consenso. Sul gradino più basso del podio, infine, siede Antonio Decaro, sindaco di Bari con un Gradimento del 62%, seguito da Beppe Sala, sindaco di Milano ha ottenuto il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) Giorgioun buontra ipiù amati d’Italia. Nella nuova edizione del Governance Poll, il primo cittadino di Bergamo ottiene undel 52%, registrando un leggero calo (-3,3%) rispetto all’anno scorso, quando aveva totalizzato il 55,3%. L’indagine, relativa alla popolarità dei presidenti di regione e dei, viene effettuata da Noto Sondaggi per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Al primo posto della classifica c’è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, al 65%, seguito da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, secondo con il 64% del. Sul gradino più basso del podio, infine, siede Antonio Decaro, sindaco di Bari con undel 62%, seguito da Beppe Sala, sindaco di Milano ha ottenuto il ...

