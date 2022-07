Classi pollaio | in alcune regioni è emergenza | fino a un docente ogni 11 | 99 alunni e aule con 30 studenti

(Di martedì 5 luglio 2022) Le? Per il ministro Bianchi non sono il vero problema. E in effetti innon ci sono numeri preoccupanti. Ma in altre invece, il fenomeno sovraffollamento delleè proprio un'. L'articolo .

Al ministro dell'Istruzione non piace chiamarle "" preferisce usare il termine sovraffollamento e dire che il problema è ormai marginale ma le Regioni non ci stanno e in vista del prossimo anno scolastico hanno iniziato a tirare la ...Due necessità primarie su tutto: strutture adeguate e a norma e senza rischi; riduzione. Ma ciò che è palese di fronte ad un elementare buonsenso non trova risposta nell'azione ... A Berlino insegnanti in sciopero contro le classi pollaio: “La politica ci ha abbandonato” Al ministro dell’Istruzione non piace chiamarle “classi pollaio” preferisce usare il termine sovraffollamento e dire che il problema è ormai marginale ma le Regioni non ci stanno e in vista del prossi ...Circa cinquanta bambini in meno, classi pollaio di 2526 e, soprattutto, estrazioni a sorte per la scelta della seconda lingua nelle prime. Succede all’istituto comprensivo Empoli Ovest ed in particola ...