Tangenziale esterna e BreBeMI: pedaggio scontato del 20% fino al 31 ottobre per gli utenti Telepass (Di lunedì 4 luglio 2022) Le riduzioni sono valide sette giorni su sette per ogni viaggio effettuato lungo qualsiasi tratta. Inoltre -30% per i mezzi full electric (no ibridi) e per i camion alimentati a gas naturale Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 4 luglio 2022) Le riduzioni sono valide sette giorni su sette per ogni viaggio effettuato lungo qualsiasi tratta. Inoltre -30% per i mezzi full electric (no ibridi) e per i camion alimentati a gas naturale

Pubblicità

LuceverdeMilano : [AGG] ?? Code di 9 km tra Capriate e Bivio A58 Tangenziale Esterna di Milano > Milano ?? Un mezzo pesante che traspo… - LuceverdeRadio : [AGG] ?? Code di 9 km tra Capriate e Bivio A58 Tangenziale Esterna di Milano > Milano ?? Un mezzo pesante che traspo… - LuceverdeRadio : ?? Code in aumento per 7 km tra Trezzo e Bivio A58 Tangenziale Esterna di Milano > Milano #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?? Code in aumento per 7 km tra Trezzo e Bivio A58 Tangenziale Esterna di Milano > Milano #Luceverde #Lombardia - discoradioIT : Coda di 5 km sulla A4 tra Capriate e la Tangenziale Est Esterna in direzione #Torino per un veicolo in fiamme. Una… -