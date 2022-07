Siccità: Gelmini, 'Pnrr per affrontare problema in modo strutturale' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per Siccità per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Regioni finora hanno fatto un ottimo lavoro e il confronto in Conferenza va avanti, ma questa crisi idrica impone un intervento nazionale. Abbiamo il dovere di affrontare la mancanza di acqua con grande realismo, evitando di alimentare nuove divisioni tra territori o tra interessi diversi". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. "Servono soluzioni immediate, a partire -aggiunge l'esponente dell'Esecuitivo- dalla priorità di garantire acqua potabile a tutti i cittadini, senza dimenticare però il comparto agricolo. Abbiamo il dovere di salvaguardare i raccolti, le aziende, i sacrifici di una vita di tanti agricoltori ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza perper Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Regioni finora hanno fatto un ottimo lavoro e il confronto in Conferenza va avanti, ma questa crisi idrica impone un intervento nazionale. Abbiamo il dovere dila mancanza di acqua con grande realismo, evitando di alimentare nuove divisioni tra territori o tra interessi diversi". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella. "Servono soluzioni immediate, a partire -aggiunge l'esponente dell'Esecuitivo- dalla priorità di garantire acqua potabile a tutti i cittadini, senza dimenticare però il comparto agricolo. Abbiamo il dovere di salvaguardare i raccolti, le aziende, i sacrifici di una vita di tanti agricoltori ...

