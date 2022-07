"Parlando e parlando...". Mario Draghi a picco nei sondaggi, il dato choc (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è solo la scena di Mario Draghi seduto, da solo, su una panca del museo del Prado a Madrid intento a parlare al telefono con un interlocutore ignoto (Grillo? Conte?), mentre gli altri invitati internazionali al summit della Nato guardavano divertitile opere d'arte e discutevano per conto loro. È che il nostro premier, come lui stesso ha ammesso in conferenza stampa dopo il Cdm dell'altro giorno, era stanco - anzi probabilmente è stanco- e questa stanchezza è avvertita anche dagli elettori. Un giorno deve risolvere la grana dei grillini, un altro deve volare a Bruxelles per tentare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, all'emergenza gas dalla Russia, poi c'è la siccità, l'ennesima ondata del Covid, le nomine. Alla fine anche uno come SuperMario può avere qualche cedimento. Ad esempio dal punto di vista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è solo la scena diseduto, da solo, su una panca del museo del Prado a Madrid intento a parlare al telefono con un interlocutore ignoto (Grillo? Conte?), mentre gli altri invitati internazionali al summit della Nato guardavano divertitile opere d'arte e discutevano per conto loro. È che il nostro premier, come lui stesso ha ammesso in conferenza stampa dopo il Cdm dell'altro giorno, era stanco - anzi probabilmente è stanco- e questa stanchezza è avvertita anche dagli elettori. Un giorno deve risolvere la grana dei grillini, un altro deve volare a Bruxelles per tentare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, all'emergenza gas dalla Russia, poi c'è la siccità, l'ennesima ondata del Covid, le nomine. Alla fine anche uno come Superpuò avere qualche cedimento. Ad esempio dal punto di vista ...

