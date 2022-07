Milinkovic-Savic, sirene dall’Italia e dall’estero: quattro squadre in corsa per il Sergente della Lazio (Di lunedì 4 luglio 2022) sirene dall’Italia e dall’estero. Sergej Milinkovic-Savic ha risposto, come sempre sul campo, a chi diceva che avrebbe avuto problemi con gli schemi di Maurizio Sarri. Il Sergente della Lazio ha sfoggiato una stagione da 11 gol e 12 assist oltre a prestazioni eccelse. Insieme a Ciro Immobile è il leader indiscusso dei biancocelesti e, con un contratto in scadenza nel 2024, fa gola a tantissimi club, in Italia e in Europa. L’intenzione della Lazio, e di Sarri, è quella di non cedere alle lusinghe del mercato ma, in questa torrida estate di trattative, gli assalti al centrocampista serbo potrebbero essere più intensi delle passate annate. Gli esperti Sisal ritengono che il futuro di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 luglio 2022). Sergejha risposto, come sempre sul campo, a chi diceva che avrebbe avuto problemi con gli schemi di Maurizio Sarri. Ilha sfoggiato una stagione da 11 gol e 12 assist oltre a prestazioni eccelse. Insieme a Ciro Immobile è il leader indiscusso dei biancocelesti e, con un contratto in scadenza nel 2024, fa gola a tantissimi club, in Italia e in Europa. L’intenzione, e di Sarri, è quella di non cedere alle lusinghe del mercato ma, in questa torrida estate di trattative, gli assalti al centrocampista serbo potrebbero essere più intensi delle passate annate. Gli esperti Sisal ritengono che il futuro di ...

