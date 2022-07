Giorgia Soleri sfida la censura con un altro Senza veli | “Sapete cosa faccio nella vita? Adesco adulti”

Giorgia Soleri sfida la censura con un altro topless | “Sapete cosa faccio nella vita? Adesco adulti” (Di lunedì 4 luglio 2022) È guerra aperta tra Giorgia Soleri e la piattaforma social Instagram. Una sua foto è stata bloccata e lei denominata ‘adescatrice di adulti’. Che cos’è successo? Tutto è successo negli ultimi giorni; Giorgia Soleri, femminista incallita e simbolo della lotta alla vulvodinia (ma soprattutto fidanzata di Damiano David dei Maneskin, anche se a lei non piace essere ricordata per quest’ultimo dettaglio) si trovava a godersi una giornata al mare e ha scattato qualche foto. La giovane, famosissima ormai sui social, ha scattato qualche foto in Senza veli e ne ha postata una sulle stories del suo profilo Instagram, che ad oggi conta 650 mila followers. L’algoritmo di Instagram però non ha gradito lo scatto, che è stato dunque subito censurato. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) È guerra aperta trae la piattaforma social Instagram. Una sua foto è stata bloccata e lei denominata ‘adescatrice di’. Che cos’è successo? Tutto è successo negli ultimi giorni;, femminista incallita e simbolo della lotta alla vulvodinia (ma soprattutto fidanzata di Damiano David dei Maneskin, anche se a lei non piace essere ricordata per quest’ultimo dettaglio) si trovava a godersi una giornata al mare e ha scattato qualche foto. La giovane, famosissima ormai sui social, ha scattato qualche foto ine ne ha postata una sulle stories del suo profilo Instagram, che ad oggi conta 650 mila followers. L’algoritmo di Instagram però non ha gradito lo scatto, che è stato dunque subitoto. ...

mockthescarf : RT @heythere_b: A sinistra il reggiseno di Giorgia Soleri con cui non si può mangiare a tavola, a destra il crop top di un noto brand che i… - chiocciolabea : RT @slav34brit: se prendete come paladini di non so cosa fedez alessandra amoroso giorgia soleri damiano dei maneskin elisabetta gregoraci… - change4_you : RT @slav34brit: se prendete come paladini di non so cosa fedez alessandra amoroso giorgia soleri damiano dei maneskin elisabetta gregoraci… - OhWhatFun__ : RT @InterIsMore: Il grande coraggio di Giorgia Soleri che, rigorosamente solo una volta raggiunta la fama e dopo una vita di fotoritocchi e… - xjsekhmet : RT @claudiadovesei: @sogniaocchi Giorgia Soleri ha utilizzato la fama di Damiano e dei Maneskin per farsi conoscere ed emergere ... e si è… -