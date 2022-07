A 11 giorni dal Mondiale di Eugene | Tamberi licenzia il padre allenatore | «Siamo al di sotto delle aspettative»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 luglio 2022) A 11daldi, GimboilMarco, che finora gli ha fatto da. Lo ha annunciato con un comunicato in cui parla di risultati deludenti, tali da giustificare la separazione. «Sono stati anni di grandi risultati e divergenze, separarci è una scelta, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, che nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata.ben al di, c’è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando nella preparazione ed è emersa una diversità di vedute. Non voglio compromettere la gara iridata insistendo su una strada che non ritengo giusta e mangiarmi le mani dopo per non essere ...