Perché l'economia della Cina dipende sempre più dalla piccola Macao (Di domenica 3 luglio 2022) La chiamano "Las Vegas d'Oriente". Certo, i grandi casinò e il gioco d'azzardo rappresentano una buona parte dell'ecosistema finanziario di Macao. La scommessa più grande sull'ex colonia portoghese, però, l'ha fatta la Cina. E pare averla vinta. Perché dal 1999, anno in cui la regione amministrativa speciale è tornata sotto il controllo della Repubblica popolare, Pechino ha beneficiato della posizione strategica di Macao. Che ha un ruolo sempre più centrale nell'economia cinese. La fase post-Covid, per quella che è stata l'ultima colonia europea in Asia, potrebbe rappresentare la svolta nella diversificazione economica e nello sviluppo sostenibile, oltre al rafforzamento dello status e della funzione nella crescita economica e ...

