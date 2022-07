Scozzoli domina i 50 farfalla | in 26' 97 conquista record e l' accesso agli Europei

(Di sabato 2 luglio 2022) Un super Fabiol'oro nei 50 mai Giochi del Mediterraneo di Orano. In 26'97 l'azzurro ha la meglio sul turco Emre Sakci (27'00) e sullo sloveno John Peter Stevens (27'46), ...

Un super Fabioconquista l'oro nei 50 m farfalla ai Giochi del Mediterraneo di Orano. In 26'97 l'azzurro ha la meglio sul turco Emre Sakci (27'00) e sullo sloveno John Peter Stevens (27'46), registrando un ...... ed è sempre bello sentire l'inno che suona per te", dettodopo il successo. "Il prossimo ... Oro anche Pier Andrea Matteazzi chei 400 misti nuotando in 4'13'83. Argento allo sloveno ...Orano, 2 lug. (Adnkronos) - L'Italia cala il poker nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo con quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano. Il primo lo confeziona Fabio Scozzoli, primo.(Adnkronos) - L'Italia cala il poker nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2022 con quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano: la ...