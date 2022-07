Palio di Siena, animalisti denunciano organizzatori per maltrattamenti. Escluse due contrade per infortuni ai cavalli (Di sabato 2 luglio 2022) Il Palio di Siena torna nel mirino degli animalisti. Una denuncia per maltrattamento “è stata inviata questa mattina alla procura di Siena dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa nei confronti degli organizzatori del Palio di Siena”. La denuncia, come spiega l’associazione, “riguarda le cadute dei cavalli delle contrade Istrice e Civetta avvenute nei giorni scorsi durante le prove”. “Abbiamo voluto aspettare dopo la provaccia di questa mattina – affermano gli animalisti di Aidaa- e il fatto che i due cavalli siano stati esclusi per le condizioni generali di salute dopo la caduta ci ha dato la certezza che gli stessi si sono fatti male, in particolare il cavallo dell’Istrice che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Ilditorna nel mirino degli. Una denuncia per maltrattamento “è stata inviata questa mattina alla procura didall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa nei confronti deglideldi”. La denuncia, come spiega l’associazione, “riguarda le cadute deidelleIstrice e Civetta avvenute nei giorni scorsi durante le prove”. “Abbiamo voluto aspettare dopo la provaccia di questa mattina – affermano glidi Aidaa- e il fatto che i duesiano stati esclusi per le condizioni generali di salute dopo la caduta ci ha dato la certezza che gli stessi si sono fatti male, in particolare il cavallo dell’Istrice che ...

