'Non diede farmaci letali ai malati Covid' Medico assolto. Il pm aveva chiesto 24 anni

Carlo Mosca esulta dopo l'assoluzione. Era ai domiciliari dal 25 gennaio 2021 La corte d'assise di Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio volontario il Medico Carlo Mosca. Il primario sospeso del ...

